Точка в Унгария направи Панатинайкос недостижим за Лудогорец

Ференцварош и Панатинайкос направиха 1:1 в мач от седмия кръг на Лига Европа. Този резултат е добър и за двата тима, които продължават участието си в турнира и след основната фаза на турнира.

Все пак унгарците имат за какво да съжаляват, защото евентуален успех щеше да им гарантира място сред първите осем и директно класиране за осминафиналите. Така желаната победа беше много близо, но воденият от Рафаел Бенитес състав от Атина успя да изравни четири минути преди края. С това реми пък Панатинайкос взе виза за плейофите, защото вече е недостижим за 25-ия в класирането, който в случая е Лудогорец.

Ференцварош, начело на който е Роби Кийн, поведе в 62-рата от дузпа, реализирана от Бамиделе Юсуф. Наказателният удар беше отсъден за игра с ръка, която от ВАР забелязаха.

“Детелините” обаче играха смело и в 86-ата резервата Анас Зарури изравни.

В последния кръг шампионът на Унгария ще гостува на Нотингам Форест, а гръцкия тим ще приеме Рома.