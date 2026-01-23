Диоманде за гола си срещу Лудогорец: Не бях вкарвал от доста време и моментът бе емоционален за мен

Рейнджърс записа важна победа срещу Лудогорец и авторът на единственото попадение Мохамед Диоманде се надява серията на шотландците да продължи. Халфът бе точен в 33-та минута, когато се възползва от разбъркване в наказателното поле на българските шампиони и преодоля вратаря Хендрик Бонман. Срещу разградчани 24-годишният играч вкара едва втория си гол за сезона, а последното му попадение бе срещу Ливингстън за успех с 2:1 на 22 ноември.

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

"Записахме важна победа и искаме да продължаваме да печелим. Не бях вкарвал от доста време и моментът бе емоционален за мен, което сигурно сте забелязали при празнуването ми. Изискванията на треньора са големи и научаваме много от него всеки ден. В момента сме в добра форма, но мислим мач за мач. Надявам се и в неделя да спечели три точки", заяви за TNT Sports халфът от Кот д'Ивоар, който през този сезон има 31 мача във всички турнири.

Рейнджърс не стартира добре сезона, но през октомври шотландците замениха Ръсел Мартин с Дани Рьол на мениджърския пост и германецът постепенно стабилизира клуба. Столичани са в серия от седем победи преди срещата с Дънди Юнайтед в неделя. За тима от Глазгоу това бе първа победа във втория по силен клубен турнир, като се намира на 32-ро място в класирането, без да има шансове за плейофите.

Мениджърът на Рейнджърс: Показахме повече от нещата, които искам да виждам

"Най-накрая спечелихме в Лига Европа, чувството е приятно. В класирането не сме на позицията, на която искахме, но се радвам за феновете. В момента сме в добра форма. Продължаваме да растем и да се сработваме като отбор", заяви халфът Тело Оосгор, който записа пълен мач срещу Лудогорец.

Снимки: Gettyimages