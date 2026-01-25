Радост за Джокович - съперникът му се отказа!

Коремна травма принуди изгряващата чешка звезда Якуб Меншик да се оттегли от Australian Open 2026, което изпрати неговия съперник от четвъртия кръг Новак Джокович директно на четвъртфиналите.

Очакваният с голям интерес двубой от четвъртия кръг трябваше да бъде повторение на финала на Мастърс турнира в Маями през 2025 г., спечелен от Меншик, с който той завоюва първата си титла от сериите Masters 1000.

„Това е трудно за писане“, написа Меншик в неделя вечер в публикация в Instagram. „След като направихме всичко възможно, за да продължа, трябва да се оттегля от Australian Open заради травма на коремен мускул, която се влоши в последните мачове. След дълъг разговор с моя екип и лекарите решихме да не излизам на корта утре.“

Меншик достигна втората седмица на Australian Open за първи път, след като премина през физически тежък път, започнал с петсетова победа над Пабло Кареньо Буста. В третия кръг той също бе подложен на сериозно изпитание, като изигра два тайбрека срещу американеца Итън Куин и затвори мача след два часа и половина в събота вечер.

„Въпреки че съм разочарован, достигането до четвъртия кръг тук за първи път е нещо, което ще нося със себе си дълго време“, каза Меншик, който се изкачва до 16-о място в ATP Live Rankings.

„Усетих огромна енергия от феновете, а атмосферата в Мелбърн беше наистина специална.

Благодаря на моя екип, че беше с мен на всяка стъпка, както и на всички, които изпращаха съобщения и ме подкрепяха – това означава повече, отколкото си представяте.

Сега е време да се възстановя напълно.“

Междувременно Джокович се класира за своя 16-и четвъртфинал на Australian Open — турнир, който е печелил рекордните в мъжкия тенис 10 пъти. 38-годишният сърбин ще се изправи срещу победителя от мача от четвъртия кръг в понеделник между двама тенисисти от топ 10 — Лоренцо Музети и Тейлър Фриц.

Джокович все още не е загубил сет на „Мелбърн Парк“ през 2026 г. и записа своята 102-ра победа в турнира — изравнявайки Роджър Федерер за най-много победи при мъжете — благодарение на успеха си над Ботик ван де Зандсхулп.

