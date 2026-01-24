Ясен е съперникът на Джокович

Норвежецът Каспер Рууд се класира за четвъртия кръг при мъжете на Откритото първенство на Австралия по тенис, първи за годината турнир от Големия шлем.

Рууд, поставен под номер 12 в схемата, спечели в четири сета срещу хърватина Марин Чилич с 6:4, 6:4, 3:6, 7:5 в тричасова битка в жегата в Мелбърн.

В следващия кръг трикратният финалист от Големия шлем ще се изправи срещу осмия поставен в схемата американец Бен Шелтън.

16-ият в схемата чешки тенисист Якуб Меншик победи американеца Итън Куин в мача си от третия кръг на Откритото първенство на Австралия с 6:2, 7:6(5), 7:6(5). Мачът продължи 2 часа и 34 минути.

В четвъртия кръг Меншик ще се изправи срещу сърбина Новак Джокович.

Заради горещините организаторите предупредиха феновете да си носят шапки, да слагат слънцезащитен крем и да пият много вода, но мнозина предпочетоха да си останат вкъщи. Посещаемостта на дневната сесия от 51 048 души беше с около 10 000 по-малка от тази в петък и дори по-малка от съответната сесия миналата година.

