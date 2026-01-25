Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Новак Джокович обясни защо е нервен на корта

Новак Джокович обясни защо е нервен на корта

  • 25 яну 2026 | 08:02
  • 1359
  • 0
Новак Джокович обясни защо е нервен на корта

Новак Джокович беше изключително нервен в мача от третия кръг на Откритото първенство на Австралия, в който победи Ботик Ван де Зандсхулп с 3:0 сета. Толкова, че в един момент изстреля топката и едва не уцели момиченцето, което подава топките.

На пресконференцията, в частта, в която говореше на английски език, той се извини на момиченцето, ако ѝ е причинил стрес, и подчерта, че поведението му е било ненужно. По време на сръбската част от конференцията той обясни какво е предизвикало такава нервност в него по време на двубоя, който през цялото време държеше под контрол.

"Е, добре… Първо, напрежението, защото беше несигурно. Той вдигна нивото на играта си, след медицинския таймаут започна да сервира по-добре и по-ефективно, а сервисът и играта му са трудни за разчитане. Атакуваше всяка по-къса топка. За някой, който технически има доста голям замах при форхенда, той има много добър тайминг. Качеството на тениса беше много добро, имаше страхотни разигравания."

От 3:0 във втория сет за Ноле нидерландецът след медицински таймаут вдигна нивото на играта си и това по същество изнерви най-добрия тенисист в света за всички времена.

"Процентът на първия ми сервис малко спадна, не получавах лесни точки, така че трябваше да работя повече, бях по-нервен, защото той атакуваше втория ми сервис."

Публиката по същество беше на страната на Новак, въпреки откъслечни възгласи и подкрепа за нидерландеца.

"Цялото това напрежение, малко публиката, малко това, малко онова. Всичко това предизвиква тези мои реакции, но най-важното е, че останах концентриран в най-важните точки и завърших мача."

Джокович добави, че се чувства добре физически, но върви ден за ден. Дори не мач за мач, а ден за ден, докато е на турнира.

"Старая се да не мисля прекалено напред. Неблагодарно е да се прави това. Физически се чувствам най-добре от дълго време. Това и очаквах, като се има предвид колко време имах да си почина и да се подготвя за Австралия. Тя винаги идва в началото на сезона, по-свеж си. И миналата година играх много добре, победих Алкарас на четвъртфиналите, там се случи и контузията. Това ми е… Някак си винаги ми виси тази възможност, но се старая да не мисля за това и да не призовавам нещо да се случи", обясни великият сърбин.

Снимки: Imago

