Джокович с ласкави думи за Стан Вавринка

Сръбската тенис легенда Новак Джокович отдаде значимото на швейцарския ветеран Стан Вавринка на Откритото първенство на Австралия, наричайки го "приятел, достоен съперник и вдъхновение", който забавляваше феновете до края на последното си участие в Мелбърн.

Трикратният шампион от “Големия шлем” Вавринка получи аплодисменти след загубата със 6:7(5), 6:2, 4:6, 4:6 от американеца Тейлър Фриц в третия кръг и благодари на феновете, преди да пие бира с директора на турнира Крейг Тайли на корта.

Швейцарецът обяви миналата година, че сезон 2026 ще бъде последен в неговата кариера.

Джокович победи Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия) с 6:3, 6:4, 7:6(4), за да запише победа номер 400 на “Големия шлем”.

„Горд съм да го нарека приятел и съперник, някой, който определено ме е вдъхновил. Нямам думи за дълголетието му, за отдадеността му към играта. Той е толкова страстен по отношение на нея“, каза Джокович на пресконференция.

„Да го видя да се бори повече от четири часа във втория кръг, начинът, по който обърна хода на мача, е доказателство за кариерата му и това, което направи на корта. Неговото наследство определено ще живее с много различни по-млади поколения, които му се възхищават. Той е велик шампион на корта и извън него. Много симпатичен човек. Направи всичко по правилния начин и заслужи всички аплодисменти, които получи на този турнир. Това беше страхотно прощаване с Откритото първенство на Австралия за него с тази подкрепа на публиката“, добави сърбинът.

Вавринка, който направи своя пробив в турнирите от “Големия шлем” през 2014-а, спечелвайки Откритото първенство на Австралия, се очаква да продължи да играе и в другите турнири от “Шлема” тази година, преди да приключи кариерата си.

„Когато той си тръгне, тенисът ще загуби страхотен играч и страхотен човек“, каза Джокович.

Въпреки че серията на швейцареца в Мелбърн приключи, Джокович продължава. Той е щастлив да бъде в четвъртия кръг, където ще се изправи срещу Якуб Меншик.

Това, че досега не е загубил сет в турнира, ще му даде шанс да си отмъсти за изненадващата загуба от младия чех на финала в Маями миналата година.

„Опитвам се да не мисля за енергията си на корта от гледна точка на икономичност или запазване на нещо за по-късни етапи, защото просто не чувствам, че това е правилният начин на мислене. Мисля, че е важно да извлечеш максимума от себе си в дадения ден, за да спечелиш. Опитвам се да го направя възможно най-ефективно и досега съм спечелил девет от девет сета, така че не бих могъл да искам повече“, завърши 38-годишният сърбин.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages