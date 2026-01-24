Популярни
Джокович спаси сетбол и е все по-близо до дуел със Синер след победа номер 400 в "Шлема"

Джокович спаси сетбол и е все по-близо до дуел със Синер след победа номер 400 в "Шлема"

Новак Джокович се доближи с още една стъпка до потенциален зрелищен полуфинален сблъсък с Яник Синер на Australian Open, като по пътя си отбеляза серия от исторически постижения.

Рекордният 10-кратен шампион трябваше да положи сериозни усилия при победата си с 6:3, 6:4, 7:6(4) над Ботик ван де Зандсхулп, но показа изключително хладнокръвие, за да си осигури място в четвъртия кръг в "Мелбърн Парк" за 18-и път в 21 участия.

Успехът беше 400-ната победа на Джокович в мач от турнирите от "Големия шлем" — най-много за който и да е играч в Откритата ера — както и неговата 102-ра победа на Australian Open, с което той изравни абсолютния рекорд на Роджър Федерер в турнира.

Джокович вече има с 31 победи повече от Роджър Федерер, който заема второто място с 369 победи в мачове от турнирите от "Големия шлем", което подчертава изключителното дълголетие и постоянство, определили дведесетилетната кариера на сърбина на най-високото ниво в спорта.

Победата имаше и допълнително значение в Мелбърн, където Джокович изравни рекорда на Федерер от 102 победи в мачове на Australian Open.

Пътят на Джокович в турнирите от "Големия шлем" започна преди повече от 20 години, когато през 2005 г. той постигна първата си победа в такъв турнир срещу Роби Джинепри на „Ролан Гарос“. Оттогава бившият №1 в света е спечелил рекордните 24 титли от "Големия шлем", като Мелбърн Парк се утвърди като най-успешната сцена за него по отношение на трофеите.

Рекорден 10-кратен шампион на Australian Open, Джокович за последно вдигна трофея през 2023 г.

„Това е страхотно начало на турнира“, каза Джокович, попитан за физическото си състояние. „Но не избързвам със заключенията. Миналата година си взех поука — в някои турнири от "Големия шлем" се отпуснах твърде рано. Опитвам се да дам на тези млади момчета сериозна конкуренция. Аз все още съм тук. Още се държа.“

Световният №4 Джокович в следващия кръг ще се изправи срещу Якуб Меншик или Итън Куин. Сърбинът, който все още не е загубил сет в Мелбърн, вече е само на две победи от възможен полуфинал срещу двукратния защитаващ титлата си шампион Синер, който по-рано преодоля мускулни крампи, за да си осигури мястото в четвъртия кръг.

„Очевидно Алкарас и Синер са двамата най-добри играчи в света“, заяви Джокович. „Те играят на различно ниво от всички нас в момента, но когато излезеш на корта и топката тръгне, винаги имаш шанс — особено тук, на този корт, който ми е дал най-много в кариерата.“

След като загуби от ван де Зандсхулп на Индиън Уелс миналата година, Джокович беше наясно с необходимостта от силен старт — и го постигна. Той направи 12 печеливши удара срещу само 7 непредизвикани грешки в първия сет и отрази единствената точка за пробив, пред която беше изправен.

Ван де Зандсхулп поиска медицинско прекъсване заради дясното си рамо, след като изостана с 0:3 във втория сет, а за кратко се възползва от рядък момент на разконцентрация от страна на Джокович. Поставеният под №4 бързо си върна контрола, но в третия гейм на третия сет се подхлъзна и сам поиска медицинско прекъсване.

Въпреки че загуби подаването си в следващия гейм, Джокович се върна в мача, спаси два сетбола при 5:6 и в крайна сметка затвори трудната победа след два часа и 44 минути игра, за да поведе с 2-1 в директните си сблъсъци с нидерландеца.

Снимки: Imago

