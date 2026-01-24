Джокович спаси сетбол и е все по-близо до дуел със Синер след победа номер 400 в "Шлема"

Новак Джокович се доближи с още една стъпка до потенциален зрелищен полуфинален сблъсък с Яник Синер на Australian Open, като по пътя си отбеляза серия от исторически постижения.

Рекордният 10-кратен шампион трябваше да положи сериозни усилия при победата си с 6:3, 6:4, 7:6(4) над Ботик ван де Зандсхулп, но показа изключително хладнокръвие, за да си осигури място в четвъртия кръг в "Мелбърн Парк" за 18-и път в 21 участия.

Яник Синер загуби първи сет от октомври насам в мелбърнската жега

Успехът беше 400-ната победа на Джокович в мач от турнирите от "Големия шлем" — най-много за който и да е играч в Откритата ера — както и неговата 102-ра победа на Australian Open, с което той изравни абсолютния рекорд на Роджър Федерер в турнира.

Джокович вече има с 31 победи повече от Роджър Федерер, който заема второто място с 369 победи в мачове от турнирите от "Големия шлем", което подчертава изключителното дълголетие и постоянство, определили дведесетилетната кариера на сърбина на най-високото ниво в спорта.

Победата имаше и допълнително значение в Мелбърн, където Джокович изравни рекорда на Федерер от 102 победи в мачове на Australian Open.

Пътят на Джокович в турнирите от "Големия шлем" започна преди повече от 20 години, когато през 2005 г. той постигна първата си победа в такъв турнир срещу Роби Джинепри на „Ролан Гарос“. Оттогава бившият №1 в света е спечелил рекордните 24 титли от "Големия шлем", като Мелбърн Парк се утвърди като най-успешната сцена за него по отношение на трофеите.

Рекорден 10-кратен шампион на Australian Open, Джокович за последно вдигна трофея през 2023 г.

„Това е страхотно начало на турнира“, каза Джокович, попитан за физическото си състояние. „Но не избързвам със заключенията. Миналата година си взех поука — в някои турнири от "Големия шлем" се отпуснах твърде рано. Опитвам се да дам на тези млади момчета сериозна конкуренция. Аз все още съм тук. Още се държа.“

NOVAK DJOKOVIC IS NOT REAL. 🤯 pic.twitter.com/4P9svnLo4E — US Open Tennis (@usopen) January 24, 2026

Световният №4 Джокович в следващия кръг ще се изправи срещу Якуб Меншик или Итън Куин. Сърбинът, който все още не е загубил сет в Мелбърн, вече е само на две победи от възможен полуфинал срещу двукратния защитаващ титлата си шампион Синер, който по-рано преодоля мускулни крампи, за да си осигури мястото в четвъртия кръг.

🚨Novak Djokovic has won a milestone 400th career match in Grand Slams.



This is the most wins in tennis history.



The King of Tennis. 👑 pic.twitter.com/P2Ipa681tv — Danny (@DjokovicFan_) January 24, 2026

„Очевидно Алкарас и Синер са двамата най-добри играчи в света“, заяви Джокович. „Те играят на различно ниво от всички нас в момента, но когато излезеш на корта и топката тръгне, винаги имаш шанс — особено тук, на този корт, който ми е дал най-много в кариерата.“

След като загуби от ван де Зандсхулп на Индиън Уелс миналата година, Джокович беше наясно с необходимостта от силен старт — и го постигна. Той направи 12 печеливши удара срещу само 7 непредизвикани грешки в първия сет и отрази единствената точка за пробив, пред която беше изправен.

Ван де Зандсхулп поиска медицинско прекъсване заради дясното си рамо, след като изостана с 0:3 във втория сет, а за кратко се възползва от рядък момент на разконцентрация от страна на Джокович. Поставеният под №4 бързо си върна контрола, но в третия гейм на третия сет се подхлъзна и сам поиска медицинско прекъсване.

Въпреки че загуби подаването си в следващия гейм, Джокович се върна в мача, спаси два сетбола при 5:6 и в крайна сметка затвори трудната победа след два часа и 44 минути игра, за да поведе с 2-1 в директните си сблъсъци с нидерландеца.

Снимки: Imago