Ясен Петров: Докато е жива надеждата, ще се борим

Старши треньорът на Добруджа Ясен Петров говори след контролната среща с Буньодкор, която неговият отбор загуби с 0:1. Наставникът на добричлии разкри как протича лагерът в Турция, след което коментира и други актуално теми около родния футбол.

"Опознаваме се взаимно с футболистите. Имаме доста тежки тренировки. Доволен съм от желанието и старанието. Има много работа, която ни предстои. Тук няма магия, времето ни притиска. Скоро ще почне шампионатът и ние трябва да сме готови. Надявам се да съумеем да освежим нашите състезатели и да влезем максимално мотивирани и подготвени за първите двубои, които са изключително важни. Ще се опитаме да изкараме максималното от играчите.

Узбеки нанесоха втора загуба на Добруджа в Турция

До този момент съвместната ни работа е много добра. Ако не виждам светлина, няма да съм тук. Аз съм уверен, че този отбор има потенциал да не е на тази позиция, на която е в момента.

Не сме пропуснали нищо от това, което сме планирали. Дори в най-големия дъжд успяхме да тренираме. Изключително съм щастлив всеки ден да работя с тези момчета, защото те ме зареждат положително. Да се надяваме, че този труд ще даде необходимия резултат.

В момента Левски е в най-изгодна позиция за титлата. Битката докрай ще е много интересна. Ние сме концентрирани върху битката в дъното на таблицата. Късметът винаги е на страната на този, който много се труди. Докато е жива надеждата, ще се борим.

В България се играе много трудно. Не е лесно за нито един от отборите. Смятам, че нивото ни е прилично. Българското първенство тази година е интересно", сподели Петров.

Снимки: Startphoto