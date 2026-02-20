ЦСКА 1948 се пробва за Кареасо?

ЦСКА 1948 ще се опита да привлече Марселино Кареасо, твърди "Мач Телеграф". Бившият играч на ЦСКА към този момент е свободен агент, а за последно игра за Аполон (Лимасол).

Наскоро Левски също се опита да вземе дефанзивния халф, но до сделка така и не се стигна. Причината бе, че неговата съпруга имаше визови проблеми, а колумбиецът не иска да се връща в България без нея.

Сега от Бистрица са уверени, че могат да се справят с тези проблеми и ще направят всичко по силите си той отново да играе в елита на страната.