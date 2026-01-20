Популярни
Очаквайте на живо: Георги Бобев коментира в Sportal.bg успехите в Банско и очакванията за Милано - Кортина
  1. Sportal.bg
  2. Добруджа
  3. Добруджа се подсили с крило, играло в елита на Португалия

Добруджа се подсили с крило, играло в елита на Португалия

  • 20 яну 2026 | 14:10
  • 600
  • 0

Добруджа официално обяви ново попълнение. Елитният тим се подсили с крилото Бубакар Хане. Футболистът има сериозен опит, като се е подвизавал в елита на Португалия.

Ето какво пишат от Добруджа:

ПФК Добруджа привлече Бубакар Хане.

Дясното крило е юноша на Paços de Ferreira, като в своята кариера е играл още за Wolverhampton Wanderers, GC Zurich, Gil Vicente, FC Argeș и други клубове.

Хане разполага със сериозен международен опит, включително над 20 мача в Португалската Първа лига, над 30 срещи в Португалската Втора лига, както и над 10 мача в Английската Премийър лига 2

Футболистът вече се присъедини към лагера на отбора.

Ръководството и треньорският щаб пожелават на Бубакар много здраве и успешни изяви с екипа на ПФК Добруджа.

