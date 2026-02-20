Бивш "сокол" полетя успешно в Малта

Френският нападател Луис Пахама, който напусна Спартак Варна в средата на януари, вече е част от тима на Наксар Лайънс, състезаващ се във Висшата лига на Малта.

През изминалия полусезон с екипа на варненските „соколи“ Пахама записа 11 участия и отбеляза един гол – срещу ФК Ямбол в турнира за Купата на страната.

Бившият играч на Спартак стартира по отличен начин престоя си в Малта. В последния си мач той реализира две попадения при победата на своя тим и вече има общо три гола в пет срещи от първенството.

/Пламен Трендафилов/