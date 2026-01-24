Люис Хамилтън с интересно признание след първите обиколки с новата кола

В петък Ферари представи новия си автомобил за сезон 2026 във Формула 1, след което Люис Хамилтън и Шарл Леклер излязоха на пистата "Фиорано". По-късно 7-кратният световен шампион призна, че е останал "изумен" от първата си среща с SF-26. Британецът сподели, че посрещането от страна на тифозите е нещо, което „никога няма да може да забрави“.
В петък сутринта базираният в Маранело отбор представи първия си автомобил, разработен съгласно новите регулации за задвижващите системи във Формула 1, преди първия шейкдаун на колата.
По традиция феновете на Ферари, известни като тифозите, присъстваха на пистата няколко часа преди представянето – едно от най-уникалните събития в спорта. Хамилтън беше първият, който направи обиколки с най-новия болид на Скудерията, преди Шарл Леклер да поеме управлението, за да добие своите първоначални впечатления от колата.
И двамата пилоти махаха на тифозите по време на своите сесии, а конфигурацията на пистата „Фиорано“ им предложи специално изживяване. Както обясни Хамилтън, тифозите, застанали около първия завой, стават видими в момента, в който вратата на гаража се отвори – усещане, което седемкратният световен шампион все още намира за невероятно.
Целият ден, посветен на представянето на SF-26, беше изпълнен с вълнение за 41-годишния пилот, който с облекчение установи, че се побира удобно в кокпита.
Запитан какво е усещането да караш новия автомобил на тима, Хамилтън заяви следното: „Е, миналата година за първи път седнах в червена кола и това беше толкова уникално преживяване, което винаги ще бъде първото.“
„Но сега по колата ни има доста бяло в този болид – страхотно е. Хубавото е, че когато се върнеш след зимната пауза, винаги се надяваш да се побереш в колата. За щастие, аз се побирам напълно добре.“
„Не знам, просто е толкова вълнуващо, когато запалят колата и усетиш новата вибрация на автомобила през тялото си. След това отварят вратата и се отправяш към първи завой, където буквално можеш да видиш тифозите, когато отворят вратата.“
„Това е нещо, с което никога няма да свикна, и нещо, което никога няма да мога да забравя.“
Снимки: Imago