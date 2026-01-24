Популярни
И Хаас направи шейкдаун на новата кола на „Фиорано“

  • 24 яну 2026 | 17:09
  • 486
  • 0
И Хаас направи шейкдаун на новата кола на „Фиорано“

Оливър Беарман записа днес първите обиколки на новия автомобил на Хаас за сезон 2026 във Формула 1 – VF-26, на пистата на Ферари „Фиорано“ в Маранело.

Беарман кара с мокрите гуми на Пирели за демонстрационни изяви и снимачни дни, а тимът потвърди шейкдаунът.

Хаас направи онлайн презентация на цветовата си схема за 2026 година на 19 януари и разпространи рендъри на новия си автомобил, но едва днес болидът излезе на трасето.

Сезон 2026 ще е много важен за Хаас, тъй като тимът има нов основен спонсор – Тойота Газу Рейсинг, като моторспорт подразделението на японския гигант е и технически партньор на отбора на Джийн Хаас.

С края на шейкдауна на VF-26 днес, вече 7 от общо 11 отбора са записали първите си километри с новите коли: Ауди, Кадилак, Алпин, Мерцедес, Рейсинг Булс, Ферари и Хаас.

