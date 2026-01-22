Популярни
Лудогорец пред сериозно изпитание срещу Рейнджърс в Лига Европа – на живо от митичния „Айброкс“
  3. MotoGP разкри формата на новия си шампионат с чопъри

  • 22 яну 2026 | 20:32
Организаторите на MotoGP обявиха формата на състезателните уикенди на новия шампионат с чопъри на Харли Дейвидсън, който ще бъде част от шест от кръговете в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта през 2026 година.

Световната купа за чопъри ще бъде част от състезателните уикенди в Остин, Италия, Нидерландия, Великобритания, Арагон и Австрия. Всички тези кръгове ще включват по две състезания – едно в събота и едно в неделя. Единственото изключение ще бъде уикендът на „Муджело“, в който и двете състезания ще бъдат в събота.

Иначе стандартният формат ще включва две 20-минутни тренировки в петък, а съботният ден предвижда 20-минутна квалификация, която ще бъде последвана от първото състезание, което в зависимост от дължината на пистата ще бъде седем или девет обиколки. Второто състезание в неделя също ще бъде с продължителност от седем или девет обиколки в зависимост от дължината на пистата. На „Муджело“ квалификацията ще се проведе в петък след двете свободни тренировки, а двете състезания в Тоскана ще бъдат в събота.

Снимки: MotoGP

