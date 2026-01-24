Ландо Норис смята, че не се е променил след драматичната световна титла

Ландо Норис вярва, че не се е променил, след като стана световен шампион във Формула 1, и споделя, че се чувства „различно“ единствено по време на събития от световния шампионат.

Норис завоюва първия си шампионат миналата година с драматичен подиум в решаващата за титлата Гран При на Абу Даби, като завърши годината пред Макс Верстапен и Оскар Пиастри и стана 35-ият световен шампион в историята на Формула 1.

По време на наградите на Autosport Норис заяви: „При мен няма промяна. Честно казано, когато се прибера вкъщи и се събудя, все още се чувствам по същия начин. Различно е само когато дойда на събитие или съм с отбора и видя за първи път номер едно на колата – това са моментите.

„Това просто ме кара да се усмихвам малко повече и е нещо, към което ще мога да поглеждам назад след много години и да продължавам да празнувам. Това е световен шампионат, но иначе нищо не се е променило. Аз съм си същият и ще продължа да правя същите неща.“

Макларън ще представи своя болид за 2026 на 9 февруари, като ще бъде предпоследният, който ще покаже колата си за сезона. Шампионският тим ще се надява да спечели трета поредна титла при конструкторите тази година, след като доминираше през сезон 2025.

