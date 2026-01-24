ЦСКА 1948 уреди още една контрола в Турция

ЦСКА 1948 ще изиграе още една контрола по време на лагера си в Турция, научи Sportal.bg. “Червените” уредиха спаринг с босненския Борац (Баня Лука) на 28 януари. Така общият брой на приятелските мачове, които родният тим ще изиграе в южната ни съседка, става осем.

На 26 януари ЦСКА 1948 играе със Слован (Братислава), а на 1 февруари с Гангуон. До момента все още “червените” нямат победа на турска земя, като записаха четири загуби и едно равенство.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия