Коуто: Ще се борим за титлата

Едно от новите зимни попълнения на ЦСКА 1948 - Бернардо Коуто, говори за първи път като футболист на "червените" след трансфера си от Спартак (Варна). Атакуващият полузащитник сподели, че целта пред отбора е шампионската титла.

"Приемам това като голямо предизвикателство, защото ЦСКА е голям клуб. Това е отбор, който се бори за челните позиции и за титлата. Смятам, че това е добра възможност за мен да покажа качествата си и да бъда част от по-голям клуб с по-високи амбиции и с цел да се борим за шампионската титла.

Чувствам се много добре. Съотборниците ми, треньорският щаб и всички в клуба ме приеха много добре. Подготвителният лагер в Турция протича добре. Всички се борят да бъдат по-добри. Отборът е в по-добро физическо състояние и психически също. Има добра основа.

Най-важното е да давам всичко от себе си. Искам да покажа качествата си, да вкарвам голове и да правя асистенции. Но най-важното е отборът. И да печелим много мачове и да спечелим титлата.

За мен най-важното е да вкарвам голове, да правя асистенции, да показвам качествата си, да правя добри мачове и да помагам на отбора", заяви португалецът пред медийните канали на ЦСКА 1948.