Алегри за новините около Милан, Скудетото, трансферите и мача с Рома

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри говори пред медиите преди утрешното дерби - гостуването на Рома.
Специалистът започна с новините около отбора: "Вчера Салемакерс беше много по-добре, ще преценя дали да започне като титуляр. Леао има проблем, но е на разположение. Има леко възпаление в областта на адуктора, което е неприятно, но той се справя добре. Павлович, Ричи и Пулишич? Трябва да ги преценя, ще видим дали ще играят. Хименес все още е далеч от завръщане, той ще бъде ресурс за финала на сезона".
След това Алегри даде прогнози за крайното класиране: "Класиране в Шампионската лига? Останахме четири отбора за три места, като Интер има прогноза за 90 точки. Надяваме се да има пет места за италианските отбори... в противен случай един ще остане извън борда. Трябва да сме здраво стъпили на земята, това е основната цел, а за да я постигнем, трябва да мълчим. Интер са фаворитът за Скудетото, заедно с Наполи".
За пристигането на Кардинале в Милано, треньорът каза: „Посещението на собственика достави голямо удоволствие на всички, беше хубава визита".
Алегри не спести похвалите си за треньора на Рома Джан Пиеро Гасперини и звездата Пауло Дибала. "Гасперини върши отлична работа и Рома отразява своя треньор – те са много агресивни, много добри както в атака, така и в защита. Имат най-добрата отбрана в първенството... Този път ще имат централен нападател, така че мачът ще бъде различен от първия.
Дибала? Имах удоволствието и късмета да го тренирам. Той е много интелигентен на терена. Пасът му към Пизили в четвъртък изглежда лесен, но е изпълнен много бързо, което показва сериозно качество. С Мален може да има предимства".
Що се отнася до трансферния прозорец, Алегри каза: "Привличането на Фюлкруг беше много сполучливо. Той веднага ни помогна много. Ако беше пристигнал седмица по-късно, щеше да пропусне два мача. Що се отнася до трансферния пазар в тези дни, аз съм много доволен от състава. Или ще го подобрим, или ще останем така, защото младите играчи растат – както Атекаме, така и Одогу".
"Ние играем в Болоня 9 дни след Рома-Милан, а след това в Пиза след още 11 дни? Въпросът ще бъде да поддържаме висока концентрация, но ние играем, когато са ни казали да играем. Това е необичайно, но не можем да направим нищо. Просто не трябва да мислим за това", завърши за натоварения цикъл Алегри.
Снимки: Imago