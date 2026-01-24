Популярни
Пропадна още една контрола, Херо предлага Ботев да се прибире в България предсрочно

  24 яну 2026
Контролната среща между Ботев (Пловдив) и Оболон, която трябваше да се проведе днес от 12:00 часа, се отлага. Причината е в непрестанния дъжд и наводнения терен в Анталия, обявиха пловдивчани.

Това е втора контрола на български тим за днес, която се отлага. Сутринта стана ясно, че и проверката на Локомотив (София) няма да се състои.

Дъжд "дави" българските отбори в Турция - вече падна една проверка
Дъжд "дави" българските отбори в Турция - вече падна една проверка

Нарушената подготовка ядоса наставника на ”канарчетата” Димитър Димитров. Босът на пловдивчани Илиян Филипов пък заяви пред Sportal.bg, че Херо е предложил отборът да отпътува обратно за България. Това обаче трудно ще се случи, тъй като не е лесно да се осигурят моментално самолетни билети за толкова много хора.

