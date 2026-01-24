Дъжд "дави" българските отбори в Турция - вече падна една проверка

Силният дъжд в Анталия продължава, от което страда подготовката на български отбори там. От вчера в района на турската Ривиера не спира да вали, като вече падна една контролна среща - на Локомотив (София) срещу чешкия Фастав (Злин), научи Sportal.bg.

Левски с двуразови тренировки преди последната контрола, “сините” помпат мускули

За момента под сериозен въпрос са мачовете на Ботев (Пловдив), Славия и Добруджа. В следобеда на днешния ден ЦСКА трябва да отпътува за България, като съставът на Христо Янев трябва да пристигне на летище "Васил Левски" в София тази вечер около 21 часа.



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия