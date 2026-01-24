Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  Дъжд "дави" българските отбори в Турция - вече падна една проверка

Дъжд "дави" българските отбори в Турция - вече падна една проверка

  • 24 яну 2026 | 09:19
  • 223
  • 0
Дъжд "дави" българските отбори в Турция - вече падна една проверка

Силният дъжд в Анталия продължава, от което страда подготовката на български отбори там. От вчера в района на турската Ривиера не спира да вали, като вече падна една контролна среща - на Локомотив (София) срещу чешкия Фастав (Злин), научи Sportal.bg.

Левски с двуразови тренировки преди последната контрола, “сините” помпат мускули
Левски с двуразови тренировки преди последната контрола, “сините” помпат мускули

За момента под сериозен въпрос са мачовете на Ботев (Пловдив), Славия и Добруджа. В следобеда на днешния ден ЦСКА трябва да отпътува за България, като съставът на Христо Янев трябва да пристигне на летище "Васил Левски" в София тази вечер около 21 часа.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

  • 24 яну 2026 | 08:00
  • 14807
  • 10
Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

  • 24 яну 2026 | 07:48
  • 9303
  • 13
Лидерът във Втора лига подсили техническата си база

Лидерът във Втора лига подсили техническата си база

  • 24 яну 2026 | 01:08
  • 1210
  • 0
Спартак и Дунав все пак ще играят един срещу друг

Спартак и Дунав все пак ще играят един срещу друг

  • 23 яну 2026 | 17:30
  • 1331
  • 0
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 23 яну 2026 | 17:30
  • 48622
  • 11
Монтана завърши наравно със седмия в Косово

Монтана завърши наравно със седмия в Косово

  • 23 яну 2026 | 17:25
  • 1163
  • 1
