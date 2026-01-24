Байерн Мюнхен излиза за седма поредна победа

Байерн (Мюнхен) ще посрещне Аугсбург в мач от Бундеслигата на 24 януари 2026 г. Двубоят ще започне в 16:30 часа на стадион "Алианц Арена" в Мюнхен. Срещата ще бъде ръководена от съдията Флориан Екснер. Това е важен мач за двата отбора, които се намират в различни части на класирането в германското първенство.

Байерн вече е сигурен за топ 8, Кейн с обичайните голове и нещо не толкова типично

Байерн Мюнхен доминира в Бундеслигата, заемайки първото място с впечатляващите 50 точки след 18 изиграни мача. Баварците имат забележителна голова разлика с 71 отбелязани и само 14 допуснати гола, което показва тяхната офанзивна мощ и стабилна защита. От друга страна, Аугсбург се намира в опасната зона, заемайки 15-то място с едва 16 точки от същия брой мачове. Гостите имат скромни 20 отбелязани гола и 35 допуснати. Разликата от 34 точки между двата отбора ясно подчертава фаворита в предстоящата среща, като победа за Байерн би затвърдила лидерската им позиция, докато Аугсбург се нуждае от точки, за да се отдалечи от зоната на изпадащите.

Аугсбург пропиля комфортен аванс срещу Фрайбург след зрелищна втора част

Байерн Мюнхен е в изключителна форма, записвайки пет последователни победи във всички турнири. Баварците разгромиха РБ Лайпциг с 5:1 (на 17.01.2026) в Бундеслигата, преди това надделяха над Кьолн с 3:1 (на 14.01.2026) и смазаха Волфсбург с 8:1 (на 11.01.2026). В Шампионската лига отборът победи Роял Юнион СЖ с 2:0 (на 21.01.2026), а в контролна среща разби РБ Залцбург с 5:0 (на 06.01.2026). Аугсбург, от своя страна, не е записал победа в последните си пет мача, с три равенства и две загуби. Отборът завърши наравно с Фрайбург 2:2 (на 18.01.2026) и с Унион Берлин 1:1 (на 15.01.2026), загуби тежко от Борусия Мьонхенгладбах с 4:0 (на 11.01.2026), направи 0:0 с Вердер Бремен (на 20.12.2025) и претърпя поражение от Айнтрахт Франкфурт с 1:0 (на 13.12.2025).

Аугсбург все пак получи подарък от един от преките си конкуренти в битката за оцеляване в лицето на Санкт Паули, който стигна само до нулево равенство срещу градския съперник Хамбургер ШФ. Това означава, че при поражение срещу баварците, разликата спрямо зоната на изпадащите няма да бъде скъсена.

Без голове в дербито на Хамбург

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Байерн Мюнхен има пълно превъзходство с пет победи. Последната среща се състоя на 30 август 2025 г., когато баварците победиха с 3:2 като гост. Преди това, на 4 април 2025 г., Байерн отново спечели с 3:1 при гостуването си на Аугсбург. На 22 ноември 2024 г. Байерн постигна убедителна победа с 3:0 на "Алианц Арена". На 27 януари 2024 г. баварците надделяха с 3:2 при гостуването си, а на 27 август 2023 г. спечелиха с 3:1 като домакин. Историята на последните срещи показва ясно доминацията на Байерн Мюнхен, като отборът редовно отбелязва по три гола срещу Аугсбург.

Хари Кейн е звездата на Байерн Мюнхен, като английският нападател продължава да бъде основен голмайстор за баварците. Неговата способност да завършва атаките и да създава голови положения за съотборниците си го прави незаменим в схемата на Венсан Компани. Кейн има отлична реализация срещу Аугсбург в предишните срещи и ще бъде основна заплаха за гостуващия отбор. За Аугсбург, Робин Фелхауер се очертава като ключов играч. Полузащитникът е важен елемент в тактическата схема на Мануел Баум, като неговата работоспособност и умение да свързва защитата с нападението са от решаващо значение за отбора. Фелхауер ще има трудната задача да се противопостави на силната полузащита на Байерн, водена от Кимих и Горецка.