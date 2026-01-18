Аугсбург пропиля комфортен аванс срещу Фрайбург след зрелищна втора част

Аугсбург пропиля комфортния си аванс от два гола и завърши 2:2 у дома с Фрайбург в мач от 18-тия кръг на Бундеслигата. И четирите попадения в срещата паднаха през втората част, в началото на която баварският тим нанесе два бързи удара по съперника си, но “бразилците от Брайсгау” също толкова бързо изравниха след два корнера.

Така Аугсбург отново, както и в предишния кръг срещу Унион (Берлин), не успя да удържи аванса си и продължи негативната серия от пет поредни мача без победа, като се намира непосредствено над опасната зона със 16 точки. Фрайбург пък е на 8-о място с 24 пункта.

През първата част двата отбора си размениха по една добра ситуация. Първо в 4-ата минута легендата на гостите Винченцо Грифо отправи опасен удар от дистанция, минал с малко встрани. В 33-ата минута пък бе най-доброто положение за Аугсбург, когато Алексис Клод-Морис стреля опасно с глава, но Ноа Атуболу успя да спаси.

В началото на първата част баварският тим успя да нанесе два бързи удара по гостуващия си съперник. В 47-ата минута Матиас Гинтер изби центриране, дошло от десния фланг, но топката попадна в Клод-Морис, който и с помощта на рикошет в Лукас Кюблер този път намери мрежата - 1:0 за Аугсбург. Само няколко минути по-късно пък домакините удвоиха аванса си, след като изпълниха късо корнер, а влезлият на полувремето косовски национал Елвис Реджбекай с глава направи безпомощен Атуболу - 2:0.

Фрайбург обаче успя много бързо да се върне в мача само десетина минути по-късно. Току-що влезлият Юито Сузуки се разписа след корнер и красив удар от воле, за да направи резултата 2:1. Още в следващата минута и пак след ъглов удар дойде и изравняването. След центирането от корнер Йохан Манзамби стреля опасно с глава, а нападателят на Аугсбург Михаел Грегорич изби с ръка от голлинията. Игор Матанович обаче бе най-бърз и с добавка изравни за “бразилците от Брайсгау”. Главният съдия Мартин Петерсен логично призна попадението и показа само жълт картон на Грегорич.

До края на срещата и двата тима не успяха да вкарат решителен гол и срещата завърши при този резултат.

Снимки: Imago