Без голове в дербито на Хамбург

Отборите на Санкт Паули и Хамбургер ШФ направиха нулево равенство в откриващия мач от 19-ия кръг на германската Бундеслига.

Този резултат остави и двата отбора във втората половина на таблицата и по никакъв начин не помогна на градските съперници в битката за оцеляване. Санкт Паули дори заема 16-ото място към момента, на което, ако остане след края на редовния сезон, няма да изпадне, но ще трябва да играе спасителен плейоф. Новаците в елита пък са на спасителния бряг към момента и имат аванс от пет точки пред градския си съперник.