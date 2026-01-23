Популярни
Марсилия обяви привличането на нидерландски национал от Фейенорд

  • 23 яну 2026 | 17:57
  • 709
  • 0
Марсилия официално обяви привличането на нидерланския национал Куентин Тимбер от Фейенорд.

Финансови детайли по сделката не бяха оповестени официално, но според информации в местната преса клубът от Лига 1 е заплатил 4,5 млн. евро за правата на 24-годишния полузащитник, което е доста под пазарната му цена, но договорът на Тимбер изтичаше през лятото и той можеше да напусне ротердамци като свободен агент.  

Куентин е близнак на Юриен Тимбер, който играе за лидера в английската Висша лига Арсенал. Той има 24 мача с 4 гола и 4 асистенции за Фейенорд през настоящия сезон. Тимбер има и 8 мача и 1 гол за националния отбор на Нидерландия.

Снимки: Imago

