"Моряците" тренират без голмайстора си

Черно море продължава подготовката си за пролетния дял от шампионата в efbet Лига. "Моряците" се готвят двуразово, като сутринта тренираха на изкуствения терен на базата на детско-юношеската школа под Аспаруховия мост.

В заниманието се включиха всички футболисти, с изключение на Георги Лазаров, който е с болежки след контролата с Добруджа и се подготвя по индивидуална програма. Нападателят е голмайстор на отбора със своите седем попадения в първенството.

"Моряците" тренират в снега във Варна

Втората за деня тренировка ще е на Албена, а "моряците" на Илиан Илиев ще отседнат в хотел в Кранево. Заниманието, освен Лазаров, ще пропуснат Давид Телеш, Георги Венциславов и Калоян Тодоров, които получиха почивка заради усетено неразположение по време първата за деня тренировка.