Ден пореден в Турция - ЦСКА 1948 с равен срещу поляци и какво е новото в лагерите на водещите ни отбори
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. "Моряците" тренират без голмайстора си

  • 19 яну 2026 | 16:49
  • 254
  • 0
Черно море продължава подготовката си за пролетния дял от шампионата в efbet Лига. "Моряците" се готвят двуразово, като сутринта тренираха на изкуствения терен на базата на детско-юношеската школа под Аспаруховия мост.

В заниманието се включиха всички футболисти, с изключение на Георги Лазаров, който е с болежки след контролата с Добруджа и се подготвя по индивидуална програма. Нападателят е голмайстор на отбора със своите седем попадения в първенството.

Втората за деня тренировка ще е на Албена, а "моряците" на Илиан Илиев ще отседнат в хотел в Кранево. Заниманието, освен Лазаров, ще пропуснат Давид Телеш, Георги Венциславов и Калоян Тодоров, които получиха почивка заради усетено неразположение по време първата за деня тренировка.

