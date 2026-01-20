Пропадна контролата между Етър и Ботев (Враца)

Популярни
Очаквайте на живо: Георги Бобев коментира в Sportal.bg успехите в Банско и очакванията за Милано - Кортина
  • 20 яну 2026 | 14:49
  • 303
  • 0
Етър официално обяви, че контролата с Ботев (Враца) е пропаднала. Двата тима трябваше да се изправят един срещу друг на 23 януари (петък), но врачани ще отпътуват за Кипър по-рано и няма да могат да изиграят проверката с “виолетовите”.

Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"
Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

Ето какво пишат от Етър:

Предвидената за 23 януари (петък) контрола на "Етър" срещу "Ботев" (Враца) пропадна. Причината е, че врачанският клуб направи промяна в програмата си и ще отпътува за Кипър още утре. Спортно-техническият щаб на "виолетовите" ще направи опит евентуално да намери друг съперник за контролна среща.

