Пропадна контролата между Етър и Ботев (Враца)

Етър официално обяви, че контролата с Ботев (Враца) е пропаднала. Двата тима трябваше да се изправят един срещу друг на 23 януари (петък), но врачани ще отпътуват за Кипър по-рано и няма да могат да изиграят проверката с “виолетовите”.

Ето какво пишат от Етър:

Предвидената за 23 януари (петък) контрола на "Етър" срещу "Ботев" (Враца) пропадна. Причината е, че врачанският клуб направи промяна в програмата си и ще отпътува за Кипър още утре. Спортно-техническият щаб на "виолетовите" ще направи опит евентуално да намери друг съперник за контролна среща.