  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
По-прости правила за битката между Норис и Пиастри в Макларън

  • 23 яну 2026 | 16:01
  • 122
  • 0
Тим шефът на Макларън във Формула 1 Андреа Стела потвърди, че се водят постоянни разговори с Ландо Норис и Оскар Пиастри, за да се гарантира, че състезателната им стратегия през този сезон ще бъде „по-проста“. Прилагането на така наречените „папая правила“ от страна на Макларън – начинът, по който отборът иска пилотите му да се състезават помежду си – беше подложено на изпитание на няколко пъти през последните две години, което доведе до известно напрежение, въпреки че Норис и Пиастри получиха равни възможности да се борят за титлата през 2025.

Норис стана световен шампион, Пиастри остана трети и от лагера на австралиеца на няколко пъти имаше недоволство от решенията на тима, най-вече заради върнатата позиция на Ландо след бавния му бокс на "Монца". Пиастри се оплака и от решението на тима в Сингапур, където Норис го удари странично в битката веднага след старта, но в случая ставаше дума за чиста проба състезателен инцидент.

„Ние анализираме всичко, което правим, за да видим къде можем да постигнем подобрение - коментира Стела. - Това важи и за начина, по който се състезаваме. Получихме много информация от пилотите през миналия сезон, говорихме с Оскар и Ландо след края на сезона и продължаваме да обсъждаме темата през зимната пауза."

Стела гарантира, че и през новия сезон двамата пилоти на Макларън ще получат равни възможности да се борят за световната титла, тъй като това е заложено във философията на тима. Италианецът дори уточни, че статутът на пилотите ще бъде "консолидиран" и позицията на всеки един от тях ще зависи само от представянето му на пистата от самото начало на кампанията. Той допълни, че най-вероятно тимът ще прибегне до "опростяване" на "папая правилата", но в основата си те няма да се променят, както и принципите, на които се подчиняват.

Снимки: Gettyimages

