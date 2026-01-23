Популярни
Макларън спечели дело за над 10 милиона с бивш пилот

  • 23 яну 2026 | 15:07
  • 557
  • 0
Макларън спечели дело за над 10 милиона с бивш пилот

Четирикратният шампион в Индикар и победител в „Инди 500“ от 2025 година Алекс Палоу ще трябва да заплати над 10 милиона долара на Макларън след решение на съда в Лондон.

Макларън осъди испанеца за 20 милиона, след като той наруши подписания между двете страни договор през 2023 година. Според този договор Палоу трябваше да се присъедини към отбора на Макларън в Индикар за сезон 2024, в който той ще бъде и резервен пилот на британския тим във Формула 1.

Първоначално договорът на Полоу с Макларън беше за сезон 2023, но след извънсъдебно споразумение между испанеца, Макларън и Чип Ганаси Рейсинг пилотът остана за още един сезон в състава на Чип Ганаси Рейсинг. В хода на този сезон обаче той реши, че не иска да преминава в Макларън и разтрогна контракта си с британския тим, след което преподписа с Чип Ганаси и последва съдебната битка между Палоу и Макларън.

Изслушването по делото беше през октомври миналата година, а Палоу призна, че е нарушил договора си с Макларън. Испанецът обаче подчерта, че той е направил това, след като е осъзнал, че обещаното му място във Формула 1 няма да стане реалност.

В своя иск от Макларън търсеха сума в рамките на 20 милиона долара заради загубени ползи и в Индикар, и във Формула 1. Съдът в Лондон обаче прецени, че Палоу не дължи нищо на Макларън за Формула 1, но не и за Индикар. Общата сума, която Палоу ще трябва да заплати на Макларън е 10 194 844 долара, а тя е комбинация е изплатени предварително заплати и пропуснати ползи от спонсорски договори, които Макларън е щял да подпише след привличането на испанеца.

Отделно все още се уточнява сумата, която Палоу ще трябва заплати относно друг спонсорски договор. Очаква се тази сума да бъде между 2 и 2.5 милиона, което означава, че общата сума, която испанецът ще трябва да заплати на Макларън, може да достигне до 12.6 милиона долара.

Снимки: Gettyimages

