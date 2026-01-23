Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Миньор (Перник)
  3. Миньор (Пк) с първа победа в зимните контроли

Миньор (Пк) с първа победа в зимните контроли

  • 23 яну 2026 | 14:33
  • 164
  • 0
Миньор (Пк) с първа победа в зимните контроли

Миньор (Перник) се наложи с 2:0 над шампиона в Североизточната Трета лига и лидер този сезон Септември (Тервел) в приятелски двубой, игран на стадиона в Оброчище.

Попаденията за „чуковете“ бяха дело на Михаел Орачев в 13-ата минута и на Калоян Симеонов през второто полувреме. Проверката е втора за възпитаниците на Владимир Манчев от подготовката преди пролетния дял на шампионата във Втора лига и първа по време на лагера в Албена. В събота тимът ще се изправи срещу Черноморец (Балчик), а следващата сряда, 28-ми януари, ще премери сили с Лудогорец II.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев се изправя срещу украинци

Ботев се изправя срещу украинци

  • 23 яну 2026 | 13:50
  • 364
  • 0
Янев даде оценка на лагера, коментира трансфер на Турицов и заяви: Искаме да направим отбор, който да радва окото

Янев даде оценка на лагера, коментира трансфер на Турицов и заяви: Искаме да направим отбор, който да радва окото

  • 23 яну 2026 | 13:07
  • 9995
  • 12
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 23 яну 2026 | 13:00
  • 46151
  • 11
Двама българи ще играят в Серия C

Двама българи ще играят в Серия C

  • 23 яну 2026 | 12:55
  • 724
  • 1
ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

  • 23 яну 2026 | 12:46
  • 37631
  • 116
Диоманде за гола си срещу Лудогорец: Не бях вкарвал от доста време и моментът бе емоционален за мен

Диоманде за гола си срещу Лудогорец: Не бях вкарвал от доста време и моментът бе емоционален за мен

  • 23 яну 2026 | 12:45
  • 529
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

  • 23 яну 2026 | 14:42
  • 1346
  • 0
ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

  • 23 яну 2026 | 12:46
  • 37631
  • 116
Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

  • 23 яну 2026 | 10:23
  • 24560
  • 16
Гостът на Sportal.bg с Джейсън Фъргюсън: Скоро България отново ще приеме голям турнир с всички снукър звезди

Гостът на Sportal.bg с Джейсън Фъргюсън: Скоро България отново ще приеме голям турнир с всички снукър звезди

  • 23 яну 2026 | 10:24
  • 8177
  • 0
Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 30547
  • 71
Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

  • 23 яну 2026 | 08:00
  • 16878
  • 36