Миньор (Пк) с първа победа в зимните контроли

Миньор (Перник) се наложи с 2:0 над шампиона в Североизточната Трета лига и лидер този сезон Септември (Тервел) в приятелски двубой, игран на стадиона в Оброчище.

Попаденията за „чуковете“ бяха дело на Михаел Орачев в 13-ата минута и на Калоян Симеонов през второто полувреме. Проверката е втора за възпитаниците на Владимир Манчев от подготовката преди пролетния дял на шампионата във Втора лига и първа по време на лагера в Албена. В събота тимът ще се изправи срещу Черноморец (Балчик), а следващата сряда, 28-ми януари, ще премери сили с Лудогорец II.