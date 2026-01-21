Наполи иска да се подсили с Малдини и нападател на Верона, но ще трябва да почака

От Наполи продължават да търсят начини, с които да подсилят атаката си за оставащите си мачове до края на сезона, съобщава Джанлука Ди Марцио.

Италианският шампион е набелязал нападателя на Верона Джоване Нашименто, като вече е стартирал преговори с 22-годишния играч и неговия клуб, но привличането му изглежда сложно. Младият бразилец пристигна при “мастифите” през миналото лято като свободен агент от Коринтианс и е сред откритията на Серия "А" през този сезон със своите три гола и четири асистенции в 21 мача, разписвайки се срещу Интер, Парма и Аталанта. По този начин той привлече интереса и на Лацио през този трансферен прозорец.

#Napoli has opened talks for Giovane, but the deal is currently very complicated. The management are working to find an agreement both with Verona and with the player. 🇧🇷



only after resolving the Lang situation will the club be able to determine if and how to turn this interest… pic.twitter.com/7qgAs3AoDB — Napoli Zone (@TheNapoliZone) January 21, 2026

Междувременно, Наполи продължава да работи и върху привличането на атакуващия халф на Аталанта Даниел Малдини, след като Ювентус охлади интереса си към него. През настоящата кампания синът на легендарния Паоло Малдини има едва 376 игрови минути в 11 мача, в които е направил само една асистенция.

Daniel Maldini is among #Napoli’s targets and is not considered an alternative to Giovane of Verona. @DiMarzio pic.twitter.com/BSc1hZjbOu — Napoli Zone (@TheNapoliZone) January 21, 2026

За да пристъпят към техните трансфери, преди това неаполитанците трябва да осъществят продажби заради финансовото състояние на клуба. Най-вероятна изглежда раздялата с крилото Ноа Ланг, който е желан от Галатасарай и Фулъм. Друг фаворит за напускане е нападателят Лоренцо Лука, който все още се колебае на фона на интереса на Нотингам Форест, Пиза и Севиля, откъдето са готови на размяна, в която да включат трансферната цел на Наполи от миналото лято, а именно десния бек Хуанлу Санчес.

Sevilla would like to sign Lorenzo Lucca through a swap deal involving Juanlu Sánchez. @DiMarzio pic.twitter.com/xuY7OD2apz — Napoli Zone (@TheNapoliZone) January 21, 2026

Николо Скира пък съобщава, че на “парнетопеите” е бил предложен бившият им капитан Лоренцо Инсиние, който бил готов да приеме договор до края на сезона с опция за още една година, както и ниска заплата.

Lorenzo Insigne has been offered again to #Napoli as a free agent. He would be ready to accept a short contract (6-months + option for a further year) and a low salary.



Napoli could also include Insigne in the First Team’s list as a club-trained player. @NicoSchira pic.twitter.com/xbiJq3vv6v — Napoli Zone (@TheNapoliZone) January 21, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages