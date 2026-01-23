Нападател се завърна в Лудогорец и веднага беше пратен в дубъла

Нападателят Матиас Тисера се завърна в Лудогорец. Той обаче веднага бе пратен в дубъла. През есента аржентинецът игра под наем в родината си, носейки екипа на Уракан. Желанието му е било да продължи да играе в Южна Америка, но има действащ договор с шампионите и е трябвало да се върне и на място да се пазари за бъдещето си. На този етап то е свързано с втория отбор на Лудогорец. И докато първият състав игра снощи срещу Рейнджърс на „Айброкс“ в Лига Европа, Тисера рита за дубъла в контролата със Севлиево, спечелена с 2:1.

Нападател не иска да се завръща в Лудогорец

Той не попада в плановете на старши треньора Пер-Матиас Хьогмо и ще се търси решение – ново преотстъпване или оставане във втория отбор. Нещо, което едва ли ще е по вкуса на аржентинеца.