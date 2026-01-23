Популярни
Нападател се завърна в Лудогорец и веднага беше пратен в дубъла

  • 23 яну 2026 | 11:03
Нападателят Матиас Тисера се завърна в Лудогорец. Той обаче веднага бе пратен в дубъла. През есента аржентинецът игра под наем в родината си, носейки екипа на Уракан. Желанието му е било да продължи да играе в Южна Америка, но има действащ договор с шампионите и е трябвало да се върне и на място да се пазари за бъдещето си. На този етап то е свързано с втория отбор на Лудогорец. И докато първият състав игра снощи срещу Рейнджърс на „Айброкс“ в Лига Европа, Тисера рита за дубъла в контролата със Севлиево, спечелена с 2:1.

Нападател не иска да се завръща в Лудогорец

Той не попада в плановете на старши треньора Пер-Матиас Хьогмо и ще се търси решение – ново преотстъпване или оставане във втория отбор. Нещо, което едва ли ще е по вкуса на аржентинеца.

Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Пирин (Бл) отмени първата си контрола

Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

Алмейда: Труден мач на исторически стадион

Бътланд: Лудогорец се представи много добре

ЦСКА 1:2 Гангуон, бърз обрат за южнокорейците

Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

Гостът на Sportal.bg с Джейсън Фъргюсън: Скоро България отново ще приеме голям турнир с всички снукър звезди

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

