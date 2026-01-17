Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Нападател не иска да се завръща в Лудогорец

Нападател не иска да се завръща в Лудогорец

  • 17 яну 2026 | 09:06
  • 1054
  • 0

Нападателят на Лудогорец Матиас Тисера не иска да се връща в Разград. Аржентинското издание Globo твърди, че играчът желае да продължи кариерата си или в родината, или другаде в Южна Америка, но не и пак да облича зеления екип. През есента той бе под наем в аржентинския Уракан, като записа 27 мача, в които вкара само два гола.

Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец
Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

Договорът на Тисера с Лудогорец е до лятото на 2026 г. Според медията, агентите на играча и разградчани водят преговори за прекратяването му и той да стане свободен агент още сега, а не през лятото.

Факт е, че и в двете контроли на “орлите” в Турция – с Пакш и Ракув – Тисера не фигурираше в съставите. Развитие около неговото бъдеще се очаква до края на месеца. Нападателят безспорно се превърна в едно от трансферните разочарования на Лудогорец. Той така и не успя да се пребори за титулярно място в атаката.

