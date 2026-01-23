Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Героят за Рома срещу Щутгарт: С майстори като Дибала и Соуле става по-лесно да вкарваш

Героят за Рома срещу Щутгарт: С майстори като Дибала и Соуле става по-лесно да вкарваш

  • 23 яну 2026 | 10:42
  • 491
  • 0

Полузащитникът на Рома Николо Пизили не скри своята радост след двата си гола за победата с 2:0 над Щутгарт в 7-ия кръг от Лига Европа. Юношата на клуба, бе героят на „Олимпико“, отбелязвайки първите си две попадения в един мач за представителния тим на „вълците“, с които на практика ги класира за фазата на елиминациите.

Рома излъга Щутгарт и стъпи солидно в топ 8
Рома излъга Щутгарт и стъпи солидно в топ 8

„Това е първият ми дубъл за мъжкия отбор и съм много щастлив, тъй като мина известно време, откакто вкарах за последен път. Особено съм щастлив, че тези два гола позволиха на отбора да си осигури важна победа. Когато майстори като Матиас Соуле и Пауло Дибала ти дават такива пасове, веднага става по-лесно да вкараш. Да играя за Рома е мечта, аз съм фен на отбора, но мисля, че всеки футболист иска да играе, и когато намериш по-малко място, мислиш за това, но сега съм 100% фокусиран върху Рома и ще бъде така до последния ден, в който съм тук“, каза 21-годишният Пизили след двубоя.

Гасперини доволен от младите
Гасперини доволен от младите

Рома има 15 точки и е на шестото място в общото класиране на Лига Европа. Щутгарт е 13-ти с 12 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Футболната катедрала, която 49 пъти видя повече от 100 000 души

Футболната катедрала, която 49 пъти видя повече от 100 000 души

  • 23 яну 2026 | 09:08
  • 4632
  • 4
Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 23 яну 2026 | 07:45
  • 2609
  • 0
Интер излиза за победа срещу Божинов и компания

Интер излиза за победа срещу Божинов и компания

  • 23 яну 2026 | 07:05
  • 6892
  • 4
ПСЖ с шанс да атакува върха в Лига 1

ПСЖ с шанс да атакува върха в Лига 1

  • 23 яну 2026 | 06:33
  • 3981
  • 0
Ювентус прави последен опит да вземе Матета

Ювентус прави последен опит да вземе Матета

  • 23 яну 2026 | 06:04
  • 3484
  • 0
Постекоглу си намери нова работа

Постекоглу си намери нова работа

  • 23 яну 2026 | 05:05
  • 7368
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:2 Гангуон, бърз обрат за южнокорейците

ЦСКА 1:2 Гангуон, бърз обрат за южнокорейците

  • 23 яну 2026 | 11:25
  • 7760
  • 29
Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

  • 23 яну 2026 | 10:23
  • 9301
  • 10
Гостът на Sportal.bg с Джейсън Фъргюсън: Скоро България отново ще приеме голям турнир с всички снукър звезди

Гостът на Sportal.bg с Джейсън Фъргюсън: Скоро България отново ще приеме голям турнир с всички снукър звезди

  • 23 яну 2026 | 10:24
  • 2838
  • 0
Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 22532
  • 51
Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

  • 23 яну 2026 | 08:00
  • 12877
  • 31
Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

  • 22 яну 2026 | 23:50
  • 65922
  • 142