Героят за Рома срещу Щутгарт: С майстори като Дибала и Соуле става по-лесно да вкарваш

Полузащитникът на Рома Николо Пизили не скри своята радост след двата си гола за победата с 2:0 над Щутгарт в 7-ия кръг от Лига Европа. Юношата на клуба, бе героят на „Олимпико“, отбелязвайки първите си две попадения в един мач за представителния тим на „вълците“, с които на практика ги класира за фазата на елиминациите.

„Това е първият ми дубъл за мъжкия отбор и съм много щастлив, тъй като мина известно време, откакто вкарах за последен път. Особено съм щастлив, че тези два гола позволиха на отбора да си осигури важна победа. Когато майстори като Матиас Соуле и Пауло Дибала ти дават такива пасове, веднага става по-лесно да вкараш. Да играя за Рома е мечта, аз съм фен на отбора, но мисля, че всеки футболист иска да играе, и когато намериш по-малко място, мислиш за това, но сега съм 100% фокусиран върху Рома и ще бъде така до последния ден, в който съм тук“, каза 21-годишният Пизили след двубоя.

Рома има 15 точки и е на шестото място в общото класиране на Лига Европа. Щутгарт е 13-ти с 12 пункта.

Снимки: Gettyimages