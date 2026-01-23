Гасперини доволен от младите

Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини бе доволен след успеха с 2:0 над Щутгарт в Лига Европа. Тази победа постави "вълците" в доста силна позиция за класиране директно на 1/8-финалите на турнира. Той е щастлив, че отборът му победи, въпреки че направи доста промени в състава си и даде шанс на някои млади играчи. Един от тях бе и авторът на двата гола Николо Пизили.

„Пизили вече доказа стойността си през миналия сезон и мисля, че се е подобрил много. Има някои прилики с Тардели, дори физически си приличат. Може би не притежава скоростта му, но има същата способност да усеща момента за включване и има добър поглед към гола“, похвали го Гасперини.

„Виждам израстването на младите играчи по време на тренировките, така че не само на Пизили, но и например на Гиларди, докато Зьолковски е обещаващ, макар все още да не може да изиграе пълни 90 минути. Има млади играчи, които се развиват физически, а също така трябваше да тестваме физическото състояние на тези, които се завръщат от контузии, като Пелегрини и Суле. Резултатът беше перфектен, тъй като срещу много силен съперник във важен мач за класирането, наистина подложихме тези играчи на изпитание“, доволен е наставникът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages