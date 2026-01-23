Популярни
Каратанчева е на четвъртфиналите на двойки на турнир в САЩ, Евтимова загуби на двойки

  23 яну 2026 | 02:18
  • 225
  • 0
Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Уестън (САЩ) с награден фонд от 30 хиляди долара.

Поставената под номер 7 българка победи представителката на домакините Ава Родригес със 7:6(4), 6:2. Срещата продължи 1 час и 56 минути.

Каратанчева започна колебливо двубоя и изостана с 1:4 в първия сет, а при 3:5 спаси два сетбола на собствен сервис. Българката обаче показа характер, успя да обърне резултата до 6:5 в своя полза и се стигна до тайбрек. В него тя поведе с 5:0 точки и го спечели убедително със 7:2. Във втория сет националката дръпна с два пробива за 4:1 и без затруднения затвори мача в своя полза с 6:2.

На четвъртфиналите Каратанчева ще се изправи срещу победителката от двубоя между втората поставена Бианка Андрееску (Канада) и София Домингес (Венецуела).

Диа Евтимова пък отпадна на четвъртфиналите на двойки на същия турнир. 38-годишната българка и Катержина Манделикова (Чехия) отстъпиха пред първите поставени американки Алюра Самарипа и Марибела Самарипа с 6:4, 1:6, 4:10 в мач, продължил 76 минути.

