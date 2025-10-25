Каратанчева отпадна на полуфиналите на двойки в Мексико

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева отпадна на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите WTA 125 в Керетаро (Мексико) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката и Селена Яничиевич (Франция) отстъпиха пред водачките в схемата Валерия Страхова (Украйна) и Алисия Ереро Линана (Испания) с 4:6, 6:7(5) за 86 минути.

Каратанчева и Яничиевич пропиляха преднина от 4:2 в първия сет, а във втората част успяха да наваксан пасив от 2:4, поведоха с 5:4, но след това загубиха тайбрека, а с това и срещата.

Българката заработи 49 точки за световната ранглиста и 1300 долара. Тя има седем титли на двойки от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) в кариерата си, за последно в Пазарджик в края на септември, но никога не е печелила турнир на WTA.