Каратанчева е на втори пореден финал на двойки

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева се класира за втори пореден финал на двойки на международния турнир по тенис на клей за жени в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.

22-годишната Каратанчева и Сапфо Сакелариди (Гърция), поставени под номер 1, надделяха над третите в схемата Алевтина Ибрахимова (Русия) и Катерина Цигурова (Швейцария) с 4:6, 6:2, 10-5 след 100 минути игра днес и постигнаха пети последователен успех в тандем, след като двете триумфираха с трофея при дуетите на състезание от същия ранг в Пазарджик през миналата седмица.

Българката и гъркинята наваксаха сет и ранен пробив пасив във втория, като стигнаха до решаващ шампионски тайбрек след серия от шест поредни спечелени гейма. В него те преодоляха дефицит от 2:4 точки, а след това спечелиха последните пет разигравания, за да триумфират.

Така в спора за титлата двете ще срещнат утре Елена Бертя (Румъния) и Даря Лодикова (Русия), които елиминимаха Росица Денчева (България) и Марта Матула (Гърция) с 6:4, 6:3 за 80 минути. 19-годишната румънка и 29-годишната рускиня и на два пъти пропиляха пробив аванс в началото, но след 4:4 те взеха пет от следващите шест гейма и това се оказа решаващо за крайния успех.

Българката Елизара Янева по-рано днес достигна до полуфиналите в надпреварата на сингъл след осмата си поредна победа във веригата на Международната федерация по тенис ITF.