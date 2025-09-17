Лиа Каратанчева и Сапфо Скелариди преодоляха българска двойка на четвъртфиналите в Пазарджик

Лиа Каратанчева и гъркинята Сапфо Сакелариди победиха изцяло българската двойка Ралица Александрова и Валерия Гърневска с 6:0, 7:6(0) на четвъртфиналите на двойки жени от международния турнир на клей в Пазарджик. Надпреварата е с награден фонд 40 000 долара.

Каратанчева и Сакелариди, поставени под номер 1 в схемата, спечелиха срещата в рамките на час и 32 минути. Българката и гъркинята завършиха първия сет без загубен гейм, но отстъпиха началните четири гейма на втория. Те обаче се събраха и изравниха 4:4, след което стигнаха и до тайбрек.

В решаващата част Каратанчева и Сакелариди не загубиха разиграване до крайното 7:0. Така българката и гъркинята продължиха към полуфиналите, където ще срещнат французойката Селена Яничевич и украинката Анастасия Соболиева. Те спечелиха с 6:4, 6:4 срещу японката Маюка Айкава и американката Адриана Реами.

По-рано Каратанчева и Лидия Енчева се класираха за втория кръг на сингъл в Пазарджик.

