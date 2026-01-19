Фиорентина привлече крило от Лийдс

Фиорентина привлече крилото на Лийдс Джак Харисън. Сделката е за наем с опция за закупуване срещу 7 милиона евро.

29-годишният англичанин, който е минал през академиите на Ливърпул и Манчестър Юнайтед, а в един момент бе собственост на Манчестър Сити, изигра 13 мача за Лийдс във всички турнири през този сезон. В Премиър лийг обаче има само един двубой като титуляр, като Даниел Фарке предпочита Брендън Аарансън и Ноа Окафор на негова позиция. Вилфред Ньонто също бе по-напред в предпочитанията на мениджъра, а преди няколко дни бе привлечен и Факундо Буонаноте. Сега Харисън ще се опита да помогне на Фиорентина в битката за оцеляване в Серия ”А”.

"Ла Виола" привлече по-рано през този месец друг бивш играч на Лийдс - Манор Соломон, който бе с основен принос в сезона, в който йоркширци се завърнаха в елита.

Фиорентина е точно над чертата само благодарение на по-добрата голова разлика от Лече.

