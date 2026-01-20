Популярни
Фиорентина и Болоня ще си разменят халфове
  • 20 яну 2026 | 17:42
  • 323
  • 0

Отборите на Фиорентина и Болоня се споразумяха да разменят двама от своите халфове, съобщава Джанлука Ди Марцио. Джовани Фабиан ще се присъедини към “виолетовите”, докато Симон Сом ще подсили носителя на Купата на Италия.

Условията по сделката са сходни за двамата играчи. Бившият младежки национал на Италия Фабиан ще бъде преотстъпен за 1 млн. евро, а при оставане в Серия "А", Фиорентина ще трябва да заплати още 13 млн., както и бонуси в размер на 1,5 млн, за да го задържи за постоянно. Швейцарският национал Сом пък също ще пристигне под наем, като за него в Болоня са предвидили 13 млн. евро, ако решат да активират опцията му за закупуване.

През този сезон 23-годишният Фабиан, който беше искан също така от Лацио и Борнемут, е записал 21 мача с 2 гола, а 24-годишният Сом също има 21 срещи през кампанията, но с 1 гол и 1 асистенция.

