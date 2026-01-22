Тотнъм остава без Бергвал за три месеца?

Халфът на Тотнъм Лукас Бергвал може да отсъства до три месеца заради контузията в глезена, която получи във вторник при победата над Борусия (Дортмунд) в Шампионската лига. Лондончани все още очакват финалната диагноза, но според "Би Би Си" първоначалните тестове са показали, че талантливият швед ще бъде извън строя за сериозен период от време.

През този сезон 19-годишният Бергвал изигра 26 мача до момента.

Това е поредният кадрови проблем пред мениджър на отбора Томас Франк. Джеймс Мадисън, Родриго Бентанкур, Мохамед Кудус, Деян Кулушевски и Бен Уайт са аут с дългосрочни контузии. Ричарлисон пък ще се възстановява още около шест седмици от травма в бедрото. Жоао Палиня в момента също не е разположение.

Watch 👀 as our coaches & medical team allow Lucas Bergvall to continue to play when he’s obviously struggling in pain and likely injured.

He is made to jump up and down on the sidelines, which is likely making it even worse. Why ?

Is it any wonder that we have such a huge… pic.twitter.com/tkMUUnB3E3 — Jonny H (@JonnyH3232) January 22, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages