  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Тотнъм остава без Бергвал за три месеца?

Тотнъм остава без Бергвал за три месеца?

  • 22 яну 2026 | 16:25
  • 252
  • 0

Халфът на Тотнъм Лукас Бергвал може да отсъства до три месеца заради контузията в глезена, която получи във вторник при победата над Борусия (Дортмунд) в Шампионската лига. Лондончани все още очакват финалната диагноза, но според "Би Би Си" първоначалните тестове са показали, че талантливият швед ще бъде извън строя за сериозен период от време.

През този сезон 19-годишният Бергвал изигра 26 мача до момента.

Това е поредният кадрови проблем пред мениджър на отбора Томас Франк. Джеймс Мадисън, Родриго Бентанкур, Мохамед Кудус, Деян Кулушевски и Бен Уайт са аут с дългосрочни контузии. Ричарлисон пък ще се възстановява още около шест седмици от травма в бедрото. Жоао Палиня в момента също не е разположение.

Снимки: Gettyimages

