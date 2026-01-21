Популярни
  Тотнъм
  2. Тотнъм
  Томас Франк: Това бе осмият пореден мач, в който играем добре

Томас Франк: Това бе осмият пореден мач, в който играем добре

  • 21 яну 2026 | 10:50
  • 329
  • 0

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк може да се усмихне след победата над Борусия (Дортмунд) с 2:0 в Шампионската лига, като тя със сигурност ще отпусне малко от напрежението, което се покачи до критично ниво. Загуба и поредно слабо представя срещу германския отбор щяха до поставят бъдещето на датчанина в клуба от Северен Лондон под угроза. Но впечатляващото първо полувреме с голове на Кристиан Ромеро и Доминик Соланке разсеяха облаците и поставиха Тотнъм в много добра позиция за класиране в следващата фаза.

Франк каза, че би се зарадвал на няколко чаши червено вино, с които да отпразнува победата, но истината е, че той се връща на полевата линия с гостуването на Бърнли във Висшата лига в събота.

Тотнъм се свлече до 14-о място в класирането със само две победи в последните си 13 мача за първенство и доброто настроение на феновете може да помръкне още в събота на "Търф Моор".

"Мисля, че важното нещо е да надграждаме. Имаме нужда да надградим с добра игра и победа срещу Бърнли", каза мениджърът пред репортерите. "Мисля и трябва да го кажа, че това е осмият пореден мач, в който играем добре. Но не успяваме да материализираме превъзходството си. Така че трябва да продължаваме, да вярваме и така ще се случат нещата", вярва Томас Франк.

Атмосферата след загубата от Уест Хям с 1:2 в събота стана токсична, като феновете запяха на треньора, че ще бъде уволнен на сутринта. 

"Не знам, беше мило да изживея това. Както казах, енергията между фенове и играчи беше магична", добави той.

Франк все още има сериозни трудности в отбора след седемте си години в Брентфорд и от момента, в който смени Анге Постекоглу в Тотнъм. 

Снимки: Imago

