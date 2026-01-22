Интерес на африкански шампион към български играч

Младият полузащитник Николай Пантев в своята кариера е защитавал цветовете на Спартак (Варна), Черноморец (Балчик), Вихрен, Светкавица, Волов и Ботев (Нови пазар). През изминалата година той облече екипа на екзотичния африкански клуб Габороне Юнайтед – шампион на Ботсвана.

Пред Sportal.bg халфът разкри за засилен интерес към него от страна на един от най-известните африкански клубове – Стеленбош.

„В момента съм в шампиона на Ботсвана Габороне Юнайтед, с който участвахме в предварителната фаза на Африканската шампионска лига. Смятам, че се представих добре и това със сигурност повиши интереса към мен. До скоро водех разговори с ФК Симба (Танзания) и сделката беше почти финализирана, но пропадна в последния момент заради вътрешни неразбирателства в клуба.

Сега заедно с моя агент установихме контакт с ФК Стеленбош и още два клуба от Южна Африка, с които вече има разговори. Стеленбош е един от най-големите отбори в ЮАР и като цяло в Африка. Тимът участва редовно в международните турнири на КАФ – еквивалента на Шампионската лига в Европа, и беше полуфиналист в турнира за Купата на конфедерациите през миналата година. За мен да играя за този клуб би било истинско футболно предизвикателство“, сподели Пантев.