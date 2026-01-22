Спартак (Варна) чака ганаец

Спартак (Варна) до дни ще се подсили с ганаеца Фуркан Ахмед, твърди "Тема Спорт". 24-годишният дефанзивен халф е познат на треньора Гьоко Хаджиевски от съвместния им период в дубайския Хата през есента на 2022 година. 189-сантиметровият полузащитник за последно е носил екипа на Дубай Сити, като вече е приел предложените му от "соколите" условия.

Хаджиевски обаче държи първо да се запознае с физическото състояние на африканеца, преди да се стигне до подписване на договор. Ахмед ще се присъедини към тренировките на тима в близките дни.

До момента през зимата на "Коритото" пристигнаха защитникът Димо Кръстев, левият бек Борис Иванов, крилото Жота Лопес и нападателят Петър Принджев. С отбора продължават да се готвят Тайлсон и Талес , които най-вероятно ще бъдат преотстъпени на Спартак от Ботев (Пловдив) за пролетния полусезон. "Соколите" вече отпратиха Джон Емануел, който се върна в лагера на "жълто-черните".

В същото време пропадна възможността Спартак да привлече под наем друг футболист на "канарчетата" - Димитър Митков, който вече игра на "Коритото" през пролетта на 2025 година. Таранът напусна Варна и замина за руска република, в която ще продължи своята кариера.