Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Спартак (Варна) чака ганаец

Спартак (Варна) чака ганаец

  • 22 яну 2026 | 09:20
  • 422
  • 0
Спартак (Варна) чака ганаец

Спартак (Варна) до дни ще се подсили с ганаеца Фуркан Ахмед, твърди "Тема Спорт". 24-годишният дефанзивен халф е познат на треньора Гьоко Хаджиевски от съвместния им период в дубайския Хата през есента на 2022 година. 189-сантиметровият полузащитник за последно е носил екипа на Дубай Сити, като вече е приел предложените му от "соколите" условия.

Хаджиевски обаче държи първо да се запознае с физическото състояние на африканеца, преди да се стигне до подписване на договор. Ахмед ще се присъедини към тренировките на тима в близките дни.

Пропадна контролата на Спартак в Обзор
Пропадна контролата на Спартак в Обзор

До момента през зимата на "Коритото" пристигнаха защитникът Димо Кръстев, левият бек Борис Иванов, крилото Жота Лопес и нападателят Петър Принджев. С отбора продължават да се готвят Тайлсон и Талес , които най-вероятно ще бъдат преотстъпени на Спартак от Ботев (Пловдив) за пролетния полусезон. "Соколите" вече отпратиха Джон Емануел, който се върна в лагера на "жълто-черните".

Защитник се върна в Ботев (Пд)
Защитник се върна в Ботев (Пд)

В същото време пропадна възможността Спартак да привлече под наем друг футболист на "канарчетата" - Димитър Митков, който вече игра на "Коритото" през пролетта на 2025 година. Таранът напусна Варна и замина за руска република, в която ще продължи своята кариера.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лудогорец излиза на "Айброкс" в търсене на класиране за елиминациите

Лудогорец излиза на "Айброкс" в търсене на класиране за елиминациите

  • 22 яну 2026 | 07:20
  • 5937
  • 10
От ЦСКА: Благодарим за подкрепата!

От ЦСКА: Благодарим за подкрепата!

  • 21 яну 2026 | 20:49
  • 2226
  • 4
Цветомир Найденов с коментар за бюджетите на Лудогорец, Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948

Цветомир Найденов с коментар за бюджетите на Лудогорец, Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 21 яну 2026 | 20:48
  • 15322
  • 37
Официално: Пирин и Бодуров продължават заедно

Официално: Пирин и Бодуров продължават заедно

  • 21 яну 2026 | 20:34
  • 1890
  • 2
Станич: Целта ни е да минем в следващата фаза

Станич: Целта ни е да минем в следващата фаза

  • 21 яну 2026 | 19:49
  • 1451
  • 2
Хьогмо: Знаем оръжието на Рейнджърс

Хьогмо: Знаем оръжието на Рейнджърс

  • 21 яну 2026 | 19:24
  • 11394
  • 27
Виж всички

Водещи Новини

Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

  • 22 яну 2026 | 08:18
  • 11300
  • 33
Тунчев: С Арда влязохме в историята! "Армията" е плюс за целия български футбол

Тунчев: С Арда влязохме в историята! "Армията" е плюс за целия български футбол

  • 22 яну 2026 | 08:00
  • 6102
  • 2
Слави Бинев е "Гостът на Sportal.bg"

Слави Бинев е "Гостът на Sportal.bg"

  • 22 яну 2026 | 10:21
  • 170
  • 0
Бетонното село, което отгледа гения

Бетонното село, което отгледа гения

  • 22 яну 2026 | 09:06
  • 4370
  • 7
Лудогорец излиза на "Айброкс" в търсене на класиране за елиминациите

Лудогорец излиза на "Айброкс" в търсене на класиране за елиминациите

  • 22 яну 2026 | 07:20
  • 5937
  • 10
Три отбора от Серия А с интерес към талант на ЦСКА 1948

Три отбора от Серия А с интерес към талант на ЦСКА 1948

  • 22 яну 2026 | 09:38
  • 2253
  • 3