Пропадна контролата на Спартак в Обзор

Контролата между Спартак Варна и Дунав Русе, която трябваше да се състои в събота, отпадна заради липса на вода в съблекалните. От ръководството на варненци са предложили срещата да се проведе на игрище „Локомотив“, но все още се очаква отговорът на щаба на русенци.

Междувременно „соколите“ очакват халф от Гана да се присъедини към тренировките на отбора. Ганаецът е познат от престоя на Гьоко Хаджиевски в дубайския клуб Хата.

Димитър Митков няма да играе като преотстъпен в Спартак от Ботев през пролетния полусезон, тъй като е решил да потърси късмета си в чужбина.

/Пламен Трендафилов/