Зинга Барбоза Фирмино пред Sportal.bg: Този сезон съм позитивно настроен и смятам, че нещата ще ми се получат

Бронзовият европейски медалист в тройния скок за юноши от 2025 г. Зинга Барбоза Фирмино покри вчера норматива за участие на Световното първенство под 20 години в Орегон през лятото и се надява да направи силна 2026 г. Той говори специално за Sportal.bg след церемонията по награждаването на най-добрите атлети на България за изминалата година.

“Бях цял ден в залата и краката ми бяха изморени и затова може би не ми се получи състезанието вчера. Но важното е, че съм си покрил норматива и вече ще мога да гоня резултата, който търся, без притеснения. Сега мога да си продължа спокойно подготовката за лятото и за състезанията, които предстоят.

За зимния сезон може би целта ми е да скоча 16 метра. Този сезон съм доста позитивно настроен и смятам, че нещата ще ми се получат доста добре”, каза състезателят на Петрана Чамова пред Sportal.bg.

Барбоза Фирмино е силно развълнуван и за предстоящото си заминаване за САЩ през есента. Какво очаква от образованието и подготовката си в САЩ може да научите от цялото видео интервю.

