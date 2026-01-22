Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Зинга Барбоза Фирмино пред Sportal.bg: Този сезон съм позитивно настроен и смятам, че нещата ще ми се получат

Зинга Барбоза Фирмино пред Sportal.bg: Този сезон съм позитивно настроен и смятам, че нещата ще ми се получат

  • 22 яну 2026 | 15:32
  • 977
  • 0

Бронзовият европейски медалист в тройния скок за юноши от 2025 г. Зинга Барбоза Фирмино покри вчера норматива за участие на Световното първенство под 20 години в Орегон през лятото и се надява да направи силна 2026 г. Той говори специално за Sportal.bg след церемонията по награждаването на най-добрите атлети на България за изминалата година.

“Бях цял ден в залата и краката ми бяха изморени и затова може би не ми се получи състезанието вчера. Но важното е, че съм си покрил норматива и вече ще мога да гоня резултата, който търся, без притеснения. Сега мога да си продължа спокойно подготовката за лятото и за състезанията, които предстоят.

53 Международен лекоатлетически турнир "Локомотив"

За зимния сезон може би целта ми е да скоча 16 метра. Този сезон съм доста позитивно настроен и смятам, че нещата ще ми се получат доста добре”, каза състезателят на Петрана Чамова пред Sportal.bg.

Барбоза Фирмино е силно развълнуван и за предстоящото си заминаване за САЩ през есента. Какво очаква от образованието и подготовката си в САЩ може да научите от цялото видео интервю.

Снимки: Борислав Цветанов | Снимки: Владимир Иванов

