Носителите на Купата на България по волейбол Иван Станев и Калоян Балабанов гостуват в "Block out"
  Атлетка №1 на България Пламена Миткова: За да имам по-добри резултати, трябва да се подобря във всяко отношение

Атлетка №1 на България Пламена Миткова: За да имам по-добри резултати, трябва да се подобря във всяко отношение

  • 22 яну 2026 | 14:29
  • 343
  • 0

Избраната за Атлетка номер 1 на България за 2025 година Пламена Миткова, заяви че се цели в подобряване на личните си резултати. Миткова получи приза си на специална церемония в хотел "Метрополитън" в София.

"Първо искам да благодаря всички, които ме подкрепят, на журналистите, които са гласували за мен и също така на Българската федерация по лека атлетика на подкрепата, на Министерството на младежта и спорта и не на последно място на президента на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Просто за мен е чест да бъде тук отново. Много се радвам за признанието", каза лекоатлетката.

23 Атлет и Атлетка на България за 2025 г.

Преди ден Пламена Миткова записа победа в скока на дължина при жените на международния турнир по лека атлетика в зала "Локомотив“"в Пловдив с резултат от 6.21 метра.

"Започнах зимния сезон. Предстои Световно първенство в зала, което е главната цел и нещо, върху което съм фокусирана в момента. След това за летния сезон предстои Европейско първенство. Целя се в лични резултати и да скоча над това, което съм скачала досега. Надявам се, че тези резултати ще ме доведат и до желаните от мен позиции. За да имам по-добри резултати, трябва да се подобря във всяко отношение, както физически качества, така и всичко останало. Със сигурност обръщаме внимание и на психическата устойчивост, това е важна част от подготовката", заяви Миткова.

"Много се надявам наистина да вдъхновявам по-малките и да им давам добър пример, и ако мога също да бъда и мотивация за тях", добави тя.

Снимки: Борислав Цветанов | Снимки: Gettyimages

Саръбоюков: Титлата “Атлет на България” ни амбицира за по-добри резултати

Георги Павлов: В момента няма никакви проблеми и работим заедно за бъдещето

Дуплантис започва летния сезон в Доха

Лайлс, Хол и Тинч дават старт на сезона си на закрито в Бостън

Пълен запис на международния турнир “Локомотив” 2026 г.

Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова получиха наградите си за “Атлет и Атлетка на България” за 2025 г.

Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

Тунчев: С Арда влязохме в историята! "Армията" е плюс за целия български футбол

Иван Станев и Калоян Балабанов гостуват в Block Out

Слави Бинев: Натурализираме бъдещ олимпийски шампион, но държавата бави процедурата

ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

Бетонното село, което отгледа гения

