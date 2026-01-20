Популярни
Фабрегас: Успехите ни не се дължат само на парите

  • 20 яну 2026 | 02:32
  • 128
  • 0

Наставникът на Комо Сеск Фабрегас определи Маурицио Сари като „гений“ след впечатляващата победа на своя тим с 3:0 като гост на Лацио. Испанският треньор коментира знаковия успех и идеите, които стоят зад прогреса на Комо. Той беше категоричен, че представянето е резултат от споделени футболни принципи, а не от финансова мощ.

„Радвам се, че споменахте, че не става въпрос само за това колко сме похарчили. Важно е колко печелят играчите и как се развиват. Когато футболистите разбират футбола по един и същи начин, играта принадлежи на тях, а не на треньора. Аз не вярвам в роботизирания футбол", заяви Фабрегас.

Бившият полузащитник на Арсенал също така запази специални думи за своя колега.

„Маурицио е гений. Той го доказа в Италия, както и в Англия с Челси. Винаги се радвам да го видя и все още използвам много от идеите, на които ме научи", изтъкна бившият халф.

„Да загубиш от Милан и четири дни по-късно да реагираш срещу толкова силен отбор не е лесно. Ето защо този резултат означава толкова много", добави Фабрегас.

Снимки: Gettyimages

