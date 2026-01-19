Аржентинското бижу на Комо смълча "Олимпико"

Комо се утвърди в първата шестица на Серия "А" след впечатляваща победа с 3:0 при визитата си на Лацио в последен мач от 21-вия кръг. Отборът на Сеск Фабрегас изнесе истинска лекция на "орлите", които останаха в средата на таблицата и са един от отборите с най-слаба атака в първенството.

Мартин Батурина даде преднина на Комо в самото начало, а другите две попадения за гостите отбеляза Нико Пас. Аржентинският халф, който е собственост на Реал Мадрид, за пореден път демонстрира блестящите си качества. Той можеше да реализира и хеттрик, но пропусна дузпа преди почивката.

Комо имаше късмета да поведе още във 2-рата минута. Алекс Вале изведе Мартин Батурина, който започна като титуляр за първи път от месец насам, и хърватинът преодоля Иван Проведел. Лацио веднага отговори с масиран натиск, но повечето атаки на "орлите" не носеха никаква изненада.

В средата на полувремето Нико Пас удви аванса на гостите след асистенция на Максенс Какере, а в 35-ата минута можеше да се разпише още веднъж, но Проведел спаси изпълнената от него дузпа. Наказателният удар беше отсъден за нарушение на Кенет Тейлър, но Нико Пас стреля слабо и вратарят на Лацио отрази изстрела му.

Малко преди почивката "бианкочелестите" имаха отлична възможност да върнат един гол, но Жан Бюте не позволи на Матия Дзакани да вкара от близо разстояние. Втората част започна по същия кошмарен начин за Лацио. След пас на Батурина Нико Пас технично насочи топката до гредата и не остави никакви шансове на Проведел.

Маурицио Сари потърси промяна с тройна смяна, но никой от появилите се в игра Густав Исаксен, Николо Ровела и Тижани Нослин не помогна това да се случи. В последните минути Лацио се опита да стигне поне до почетен гол, но Бюте парира слаб удар на Исаксен.

Снимки: Gettyimages