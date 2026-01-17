Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Кьолн
  3. Кьолн с обрат срещу Майнц

Кьолн с обрат срещу Майнц

  • 17 яну 2026 | 20:23
  • 110
  • 0
Кьолн с обрат срещу Майнц

Кьолн успя да спечели домакинството си на Майнц след обрат и късен гол на Рагнар Ахе. След този резултат гостите останаха в зоната на изпадащите, а днешният им съперник е на десета позиция.

В началото на двубоя Кьолн държеше топката повече, но без да създава опасности, а гостите действаха по-предпазливо. Майнц обаче бе близо до гол в 19-ата минута. Тогава Потулски прати топката покрай Швебе, но тя срещна гредата. Партньорът в центаръ на защитата Щефан Бел откри резултата в 29-ата минута след великолепен удар. Тимът на Фишер продължи да има предимство и Силас на два пъти можеше да удвои преднината му.

На почивката треньорът на домакините направи тройна смяна, а на терена се появи Рагнар Ахе и той бе в основата на обрата. Кьолн играеше по-агресивно и създаде някои възможности преди да стигне до изравняване в 57-ата минута, когато Ахе се разписа след удар с глава. Малко по-късно той пропусна да отбележи втори гол. Майнц успя да ограничи съперника за известен период, но пет минути преди края Ахе отново се разписа. Топката стигна до главата му, след като се удари в гредата.

Снимки: Imago

Хеттрик на Муричи зарадва Майорка срещу Атлетик Билбао
  • 17 яну 2026 | 19:53

Хеттрик на Муричи зарадва Майорка срещу Атлетик Билбао

  • 17 яну 2026 | 19:53
  • 521
  • 0
Тотнъм продължи да затъва след болезнена загуба

Тотнъм продължи да затъва след болезнена загуба

  • 17 яну 2026 | 19:48
  • 1114
  • 0
Нотингам 0:0 Арсенал, без голове до почивката

Нотингам 0:0 Арсенал, без голове до почивката

  • 17 яну 2026 | 20:19
  • 3066
  • 3
РБ Лайпциг 1:0 Байерн, историческо първо полувреме
  • 17 яну 2026 | 19:29

РБ Лайпциг 1:0 Байерн, историческо първо полувреме

  • 17 яну 2026 | 19:29
  • 1836
  • 0
Груев игра над 80 минути при драматична и ценнна победа на Лийдс
  • 17 яну 2026 | 19:20

Груев игра над 80 минути при драматична и ценнна победа на Лийдс

  • 17 яну 2026 | 19:20
  • 2432
  • 0
Челси спря устрема на Брентфорд

Челси спря устрема на Брентфорд

  • 17 яну 2026 | 19:17
  • 1499
  • 1
Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"
  • 17 яну 2026 | 16:53

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

  • 17 яну 2026 | 16:53
  • 67151
  • 148
ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола
  • 17 яну 2026 | 17:15

ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

  • 17 яну 2026 | 17:15
  • 65320
  • 141
Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат
  • 17 яну 2026 | 16:26

Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

  • 17 яну 2026 | 16:26
  • 57787
  • 127
Официално: Левски преподписа с основен защитник

Официално: Левски преподписа с основен защитник

  • 17 яну 2026 | 18:17
  • 8617
  • 4
Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

  • 17 яну 2026 | 16:56
  • 36622
  • 59
Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на "Анфийлд"
  • 17 яну 2026 | 18:45

Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

  • 17 яну 2026 | 18:45
  • 15946
  • 24