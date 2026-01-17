Кьолн с обрат срещу Майнц

Кьолн успя да спечели домакинството си на Майнц след обрат и късен гол на Рагнар Ахе. След този резултат гостите останаха в зоната на изпадащите, а днешният им съперник е на десета позиция.

В началото на двубоя Кьолн държеше топката повече, но без да създава опасности, а гостите действаха по-предпазливо. Майнц обаче бе близо до гол в 19-ата минута. Тогава Потулски прати топката покрай Швебе, но тя срещна гредата. Партньорът в центаръ на защитата Щефан Бел откри резултата в 29-ата минута след великолепен удар. Тимът на Фишер продължи да има предимство и Силас на два пъти можеше да удвои преднината му.

🇩🇪 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥 𝗦𝗨𝗕 𝗗𝗘𝗖𝗜𝗗𝗘𝗦 𝗜𝗧! ⚽️🎯



FC Köln (10th) came from behind at home to beat Mainz 05 (18th) as Ragnar Ache netted twice off the bench, easing pressure on coach Lukas Kwasniok.



ℹ️ Köln first win in 8 matches

ℹ️ Mainz’s 4-game unbeaten run ends#KOEM05 pic.twitter.com/5afDGWxJCO — Fussball America (@fussballamerica) January 17, 2026

На почивката треньорът на домакините направи тройна смяна, а на терена се появи Рагнар Ахе и той бе в основата на обрата. Кьолн играеше по-агресивно и създаде някои възможности преди да стигне до изравняване в 57-ата минута, когато Ахе се разписа след удар с глава. Малко по-късно той пропусна да отбележи втори гол. Майнц успя да ограничи съперника за известен период, но пет минути преди края Ахе отново се разписа. Топката стигна до главата му, след като се удари в гредата.

